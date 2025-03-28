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Bursalılar Son Cuma Namazı İçin Camilerde Buluştu

Bursalılar Son Cuma Namazı İçin Camilerde Buluştu
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Ramazanın son cuma namazında Bursa Ulucami camisine akın eden Bursalılar, iç ve dış mekanları tamamen doldurarak ibadetlerini gerçekleştirdi. Camilerde adım atacak yer kalmadı.

Ramazanın son cuma namazı feyzinden ve bereketinden yararlanmak isteyen Bursalılar, camilere akın etti. Bursa Ulucami'nin içi ve dışında adım atacak yer kalmadı.

Ramazan ayını en iyi şekilde ibadetle değerlendirmek isteyen Bursalılar, son cuma namazında camilerde boş yer bırakmadı. Camilerin iç mekanları tamamen dolarken avlularda da vatandaşlar saf tuttu. Bursa Ulucami'de adım atacak yer kalmadı.

Okunan hutbede, Ramazan ayının maneviyatı dile getirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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