Bursalılar Berat Kandili'nde Camileri Doldurdu

Bursalılar Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde camilere akın etti.

Berat Kandili dolayısıyla başta Ulu Cami olmak üzere il genelindeki camilerde program düzenlendi. Yatsı namazından sonra camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Namaz sonrası yapılan dualarla birlikte camilerdeki programlar son buldu. - BURSA