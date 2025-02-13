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Bursalılar Berat Kandili'nde Camileri Doldurdu

Bursalılar Berat Kandili'nde Camileri Doldurdu
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Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla Bursalılar camilere akın etti. Ulu Cami başta olmak üzere il genelindeki camilerde programlar düzenlendi, dualar yapıldı.

Bursalılar Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde camilere akın etti.

Berat Kandili dolayısıyla başta Ulu Cami olmak üzere il genelindeki camilerde program düzenlendi. Yatsı namazından sonra camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Namaz sonrası yapılan dualarla birlikte camilerdeki programlar son buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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