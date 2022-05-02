Bursalılar bayram namazı için tarihi camilere akın etti - Haberler

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Bursalılar bayram namazı için tarihi camilere akın etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursalılar bayram namazı için tarihi camilere akın etti

Bursa'da bayram namazı için tarihi camiler doldu taştı.

Bursa'da bayram namazı için tarihi camiler doldu taştı.

Koronavirüs önlemlerinin büyük oranda kalkmasının ardından Bursalı vatandaşlar 2 yılın ardından bayram namazını sosyal mesafesiz kıldı. Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler sabah namazıyla birlikte dolarken, bazı vatandaşlar avlularda namazını eda etti.

Okunan hutbede bayramlaşmanın önemini anlatılırken, saatler 06.35'i gösterdiğinde bayram namazı eda edildi. Bursa'nın ilçelerinden gelen vatandaşlarda, tarihi camilerde namazı eda etmenin mutluluğunu yaşadı. Ulu Cami ise dron ile havadan görüntülendi.

Namazın ardından vatandaşlar, bir birleriyle bayramlaştı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koronavirüs, Yıldırım, Bayram, Bursa, Yerel, Haberler

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