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Bursalılar bayram namazı için camileri doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursalılar bayram namazı için camileri doldurdu

Bursa'da kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlar bayram namazı için tarihi camilere akın etti.

Bursa'da kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlar bayram namazı için tarihi camilere akın etti.

Bursalılar Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar, Yeşil ve Mihraplı gibi büyük ve tarihi camilerde sabah namazıyla birlikte saf tuttu. Ezan öncesinde caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaazları dinledi. Verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı. Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Bayram namazını kılmak için Ulu Cami'ye gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yıldırım Bursa Yerel Haberler

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