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Bursalı Öğrenci Erol Diniz, Oxford Üniversitesi'nden Kabul Aldı

Bursalı Öğrenci Erol Diniz, Oxford Üniversitesi'nden Kabul Aldı
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Bursa'da özel lisenin öğrencisi Erol Diniz, dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi'nden kabul alarak önemli bir başarıya imza attı. 45 tam puan alarak dikkat çeken Diniz, IB diploma programında da okulunun dünya ortalamasının üstünde bir başarı sergiledi.

Bursa'da özel lisenin öğrencisi Erol Diniz, dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Oxford Üniversitesi'nden kabul aldı. Çakır Lisesi 12. sınıf IB DP öğrencisi Erol Diniz, dünya çapında bir başarıya imza attı.

Oxford Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne (University of Oxford Mansfield College Engineering Science) kabul alan Erol Diniz, kuruluşu yüzyıllar öncesine dayanan üniversitenin öğrencisi olmaya hazırlanıyor. Diniz, aynı zamanda okulun sportif, sosyal ve kültürel çalışmalarında da aktif görevler alıyor.

Son olarak, dünyanın en prestijli lise diploması olan Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı Kasım 2024 sonuçlarında dünya ortalaması 29,02 iken Çakır Lisesi'nin ortalaması 34 olarak belirlenmiş, dünya ortalamasının üzerinde bir başarı elde edilmişti. Erol Diniz, IB sınavlarında da 45 tam puan alan dünyadaki az sayıda öğrenciden biri olmuştu. Çakır Lisesi'nin bir diğer öğrencisi de önceki yıl yine 45 tam puan alarak önemli bir başarı yakalamıştı. Çakır Okulları, IB programlarını uygulamaya yetkili Bursa'nın ilk ve tek, Türkiye'nin 9 continuum okulundan birisi olarak biliniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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