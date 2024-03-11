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Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Diyarbakır annesi ve şehit eşiyle söyleşi düzenledi

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Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı üyelerden oluşan Bursa Meslekte Dayanışma Birlik grubu, Diyarbakır annesi Türkan Mutlu ve şehit eşi Yıldız Namdar'ın katılım sağladığı bir söyleşi programı düzenledi. Programda, Türk kadınının terör ve evlat kaybı gibi gerçek sorunlarına odaklanıldı ve cinsiyetçi yaklaşımlar reddedildi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Meslekte Dayanışma Birlik grubu üyeleri Diyarbakır annesi Türkan Mutlu ve şehit eşi Yıldız Namdar'ın katılım sağladığı söyleşi programı düzenledi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı üyelerden oluşan Bursa Meslekte Dayanışma Birlik grubu, anneleri unutmadı. Merinos Gölpark'ta düzenlenen söyleşiye Bursalı kadın mali müşavirler, Diyarbakır annesi Türkan Mutlu ile şehit eşi Yıldız Namdar katıldı.

Grup Başkan Yardımcısı Yasemin Kumru Meriç, "Yıldız Hemşire ve Türkan Anne gibi Türk kadınının; batıdan dayatılan feminizm saplantılı cinsiyetçi sanal sorunlardan çok, teröre şehit verilen askerlerin acısı ve evlatlarını HDP(DEM) aracılığıyla PKK'ya kaptıran annelerin sorunlarını düşündüğünü söyledi.

Söyleşiye fikirleriyle katkıda bulunan mali müşavirler, "Özgürlük, İstanbul sözleşmesi insan hakları adı altında milletimize dayatılan çürüme amaçlı cinsiyetçi yaklaşımları reddediyoruz, Diyarbakır anneleri, şehit eşleri, fabrikalarda çalışan kadın işçilerin geçim kaygısı, ofislerinde angaryalarla boğuşan biz mali müşavirlerin gelecek kaygıları ya da çocuklarımızın uyuşturucu ve kimlik yabancılaşması tehlikeleriyle mücadele sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar, kadınları erkeklere düşmanlaştırarak değil erkek kadın omuz omuza vereceği mücadeleyle çözülebilir" dediler.

Oda yönetim kurulu üyesi Melek Dönmez ve grup başkan yardımcısı Yasemin Kumru Meriç konuklara çiçek ve bayrak hediye etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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