Bursa yerel: Nilüfer Belediyesi'nden Okullara Destek

Bursa yerel haberi... Nilüfer Belediyesi, yeni neslin daha iyi bir ortamda eğitim görmesi ve özellikle de sporla iç içe olması için ilçedeki devlet okullarına destek veriyor. Okullarda spor alanları oluşturan Nilüfer Belediyesi, okul binalarındaki bakım, onarım, bahçe budama gibi çalışmaları da yaparak öğrencilere daha iyi imkanlar sunmak için çalışıyor.

Nilüfer Belediyesi, yeni neslin daha iyi bir ortamda eğitim görmesi ve özellikle de sporla iç içe olması için ilçedeki devlet okullarına destek veriyor. Okullarda spor alanları oluşturan Nilüfer Belediyesi, okul binalarındaki bakım, onarım, bahçe budama gibi çalışmaları da yaparak öğrencilere daha iyi imkanlar sunmak için çalışıyor.

Nilüfer'de düzenlediği atölye ve eğitimlerle öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan Nilüfer Belediyesi, öğrencilerin modern ve kaliteli bir ortamda öğrenim görmeleri amacıyla da okul alanlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalardan biri de Özlüce Mahallesi'ndeki Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışmayla okul bahçesini, aynı anda çeşitli sporların yapılabildiği spor alanına dönüştürdü. Ekipler, daha önce beton zemine sahip alanda sıcak asfalt uygulaması yaparak, voleybol, futbol ve üç adet de badminton sahası oluşturdu.

Nilüfer Belediyesi, kent genelindeki devlet okullarına başka ihtiyaçları ile ilgili olarak da destek sağlıyor. Kırsal ve merkez mahallelerdeki devlet okullarından gelen talepler doğrultusunda Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, okullarda ve bahçelerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, okul bahçelerinde bakım, ot temizliği, budama çalışmaları yaparken, mevcut kent mobilyalarının da bakımlarını yaparak yeni bir görünüme kavuşturuyor. Yıl boyunca birçok okulda binaların iç ve dış duvarlarında boya, bakım ve onarımı çalışmalarıyla panel çit uygulamaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü de okulları modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyor. Fen İşleri Müdürlüğü, bu yıl 19 okulda da tamir ve bakım işlemi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla eğitim alanlarının sorun ve taleplerini çözüme kavuşturduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Biz, Nilüfer Belediyesi olarak sorumluluğumuz olmadığı halde okullara destek veriyoruz. Geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimizin, daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için çaba gösteriyoruz. Onların keyifli ve nitelikli bir alanda eğitim alabilmeleri için elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.