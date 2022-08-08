Bursa yerel: Nilüfer Belediyesi'nden Muharrem Ayı Nedeniyle Aşure İkramı

Bursa habere göre Nilüfer Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle bu yıl da aşure ikramına başladı.

Nilüfer Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle bu yıl da aşure ikramına başladı.

Aşure dağıtımına, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer katıldı. Vatandaşlar da ikramdan dolayı Başkan Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Muharrem ayı boyunca Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 9 Ağustos Salı günü Esentepe, 10 Ağustos Çarşamba günü Çamlıca, 11 Ağustos Perşembe günü Fethiye, 12 Ağustos Cuma günü Üçevler, 13 Ağustos Cumartesi günü Görükle, 14 Ağustos Pazar günü Ataevler, 16 Ağustos Salı günü 23 Nisan, 17 Ağustos Çarşamba günü Karaman, 18 Ağustos Perşembe günü Konak, 19 Ağustos Cuma günü Çalı, 20 Ağustos Cumartesi günü İhsaniye, 21 Ağustos Pazar günü Balkan-Kurtuluş, 23 Ağustos Salı günü Demirci, 24 Ağustos Çarşamba günü Işıktepe, 25 Ağustos Perşembe günü Kültür, 26 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet, 27 Ağustos Cumartesi günü Beşevler, 28 Ağustos Pazar günü Yüzüncüyıl semt pazarlarında 30 bini aşkın kişiye aşure dağıtımı yapılacak.

Aşure dağıtımına, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer katıldı. Vatandaşlar da ikramdan dolayı Başkan Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Muharrem ayı boyunca Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 9 Ağustos Salı günü Esentepe, 10 Ağustos Çarşamba günü Çamlıca, 11 Ağustos Perşembe günü Fethiye, 12 Ağustos Cuma günü Üçevler, 13 Ağustos Cumartesi günü Görükle, 14 Ağustos Pazar günü Ataevler, 16 Ağustos Salı günü 23 Nisan, 17 Ağustos Çarşamba günü Karaman, 18 Ağustos Perşembe günü Konak, 19 Ağustos Cuma günü Çalı, 20 Ağustos Cumartesi günü İhsaniye, 21 Ağustos Pazar günü Balkan-Kurtuluş, 23 Ağustos Salı günü Demirci, 24 Ağustos Çarşamba günü Işıktepe, 25 Ağustos Perşembe günü Kültür, 26 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet, 27 Ağustos Cumartesi günü Beşevler, 28 Ağustos Pazar günü Yüzüncüyıl semt pazarlarında 30 bini aşkın kişiye aşure dağıtımı yapılacak.