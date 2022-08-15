Bursa yerel: Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz: "Sel Şu An Kontrol Altında"

Bursa haberler... Bursa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bugün yaşanan sel felaketi ile ilgili; “Sel şu an kontrol altında. Bundan sonra evlerdeki su baskınlarından dolayı maddi zararlarla ilgili bir çalışma olacak. Yine ekiplerimiz de o evlere desteğini sürdürecek. Mudanya’mıza geçmiş olsun” dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

Bursa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bugün yaşanan sel felaketi ile ilgili; "Sel şu an kontrol altında. Bundan sonra evlerdeki su baskınlarından dolayı maddi zararlarla ilgili bir çalışma olacak. Yine ekiplerimiz de o evlere desteğini sürdürecek. Mudanya'mıza geçmiş olsun" dedi.

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Mudanya'da sele neden oldu. Sabah saatlerinde ev ve işyerlerini su bastı. Mudanya Belediyesi'ne, AFAD'a ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekiplerin çalışması sonucu baskınlar kontrol altına alınırken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da çalışmaları yakından takip etti.

"SEL ŞU AN KONTROL ALTINDA. BUNDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN EVLERDEKİ SU BASKINLARINDAN DOLAYI MADDİ ZARARLARLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA OLACAK"

Türkyılmaz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu sabah erken saatlerden itibaren olağanüstü bir yağış aldı Mudanya'mız. Öğrendiğimiz kadarıyla bugüne kadar alınan yağışların en kuvvetlisi. Bu yoğun yağış, yaklaşık bir saat içinde Mudanya'nın her tarafını sular altında bıraktı. Yüksek yerlerden gelen toprak ve moloz yığınlarıyla beraber, tıkanan dere yataklarıyla beraber su baskınları ana yollarda etkili oldu.

Kısa sürede bütün ekiplerimiz fen işlerinden ulaşıma, temizlik, Mudanya Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi dahil, Zeytin Dalı ekibimiz dahil belediyemizin bütün çalışanlarıyla sahadaydık. Sel şu an kontrol altında. Bundan sonra ortaya çıkan evlerdeki su baskınlarından dolayı maddi zararlarla ilgili bir çalışma olacak. Yine ekiplerimiz de o evlere desteğini sürdürecek. Mudanyamıza geçmiş olsun" dedi.

"KİMİN YETKİSİNDE OLDUĞUNA BAKMADIK ÇÜNKÜ MAĞDUR OLAN BİZİM MUDANYALI HEMŞERİLERİMİZ"

Mudanya'da sele neden olan altyapı sorununa dair de konuşan Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, kimin çalışma alanı olduğuna bakmaksızın Mudanya Belediyesi olarak her tarafa koşmaya çalıştık. Tabii ki altyapıdan kaynaklanan sorunlar var. Bu sorunlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin, Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ekipleri de buradaydı. AFAD da buradaydı, destek verdi. Onlarla birlikte, onların yetişemediği noktalarda bizim ekiplerimizle beraber destek verdik. Kimin yetkisinde olduğuna bakmadık çünkü mağdur olan bizim Mudanyalı hemşerilerimiz. Mağduriyetleri gidermek de bizim görevimiz. Görevimizi en iyi şekilde yaptığımıza da inanıyorum. Tabii ki bu durum bize de önümüzdeki süreçleri dair ders çıkarttı. Çok önemsediğimiz Girit Mahallesi'ndeki yaptığımız sokak sağlıklaştırma çalışmasının ne kadar yerinde olduğunu gördük ama altyapı eksikliği de ortaya çıktı. Dere yatakları ve ağızlarının kapanmaması, derelerin üstünün kapanmaması gerekliliği bir kez daha ortaya çıktı.

"VATANDAŞLARIMIZIN YAŞADIĞI MADDİ KISMI DA BAZI İŞYERLERİ VE EVLERİN YAŞADIĞI SIKINTILARI DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇÖZÜLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Buradaki sorunun tamamı altyapı sorunlarından kaynaklanıyor. Biz 'Bana ne' diyemeyiz. Mağdur olan bizim Mudanyalı hemşerilerimiz. Onların da Mudanya Belediyesi'nden mutlaka beklentileri vardır. Bizler de 'Bana ne' demeden sabah 07.00'dan beri dışarıdayız. Gezdik, dolaştık, ekiplerimizi gezdik, hepsi görevinin başında ve çalışmalar hala devam ediyor. Kısa sürede bu işi de atlattık. Umarım vatandaşlarımızın yaşadığı maddi kısmı da bazı işyerleri ve evlerin yaşadığı sıkıntıları da önümüzdeki günlerde çözülmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz."