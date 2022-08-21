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Bursa yerel: Kaymakam Ali Yıldırım onuruna veda yemeği düzenlendi

Bursa yerel: Kaymakam Ali Yıldırım onuruna veda yemeği düzenlendi

Yerel Haberler

Bursa haberi... Manisa'nın Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım'ın Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ağrı Hamur Kaymakamlığına atanması nedeniyle Belediye Başkanı Nurullah Savaş tarafından onuruna veda yemeği programı düzenlendi.

Manisa'nın Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım'ın Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ağrı Hamur Kaymakamlığına atanması nedeniyle Belediye Başkanı Nurullah Savaş tarafından onuruna veda yemeği programı düzenlendi.

Selendi Nazmi Gürcan Parkında düzenlenen programa Kaymakam Ali Yıldırım ve eşi Manolya Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve eşi Ayçin Savaş, Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Yıldırım, Hakim Miray Zaim, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Yıldırım düzenlenen program dolayısıyla Başkan Savaş'a ve katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti. Başkan Savaş yaptığı konuşmada hizmetlerinden dolayı Kaymakam Yıldırım'a teşekkür ederken, Kaymakam Yıldırım, "Uyumlu çalışmalarından ve desteklerinden dolayı başta Belediye Başkanı Savaş olmak üzere STK'lara, siyasi parti temsilcilerimize, muhtarlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Selendi ilçemizi çok sevdim. Gittiğim yerlerde burayı anlatacağım. Sizin hemşehriniz oldum kapımız her zaman açık sizlerden ayrılıyorum ancak aklımız hep burada olacak. Devlet memuruyuz. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yapacağız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Yıldırım Selendi Manisa Yerel Haberler

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