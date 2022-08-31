Bursa yerel haberleri... Zafer Bayramı Mudanya'da Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Mudanya'da coşkuyla kutlandı.

Bayram kutlamaları İskele Meydanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtı'na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Mudanya Kaymakamlığı'nda tebriklerin kabulü töreni düzenlendi. Kutlamalar kapsamında Büyük Zafer'in 100. yılında Güzelyalı'da araç kortej geçişi yapıldı.

Mudanya Bandosu eşliğinde Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, meclis üyeleri ve Mudanyalılar, İskele Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na yürüdü. Sanatçı Leman Sam'ın sahne almasıyla coşku doruğa ulaştı. Mütareke Meydanı'nı dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik etti. Konser sonunda Başkan Türkyılmaz ve eşi Gülbahar Türkyılmaz, Leman Sam ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

30 Ağustos'un bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, "Dünya harp tarihinde bir eşi daha olmayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği kurtuluş mücadelesinin zaferini kentimizin dört bir yanında kutluyoruz. Büyük Zafer'in 100'üncü yıla ulaşmasının gururunu yaşıyoruz. Nice 100 yıllar devam etmesi için bizler de Atamızın izinden yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.