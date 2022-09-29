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Bursa yerel haberleri: Yıldırım sahadan yönetiliyor

Yerel Haberler

Bursa yerel haberleri: Yıldırım sahadan yönetiliyor

Gelen Bursa haberine göre Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretleri çerçevesinde Arabayatağı Mahallesi esnafıyla buluşup istek ve önerileri dinledi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretleri çerçevesinde Arabayatağı Mahallesi esnafıyla buluşup istek ve önerileri dinledi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. 'Yerindeve birlikte yönetim' anlayışıyla her hafta en az 3-4 mahalleyi ziyaret ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların görüş öneri ve taleplerini ilk elden alıyoruz. Sorunları yerinde tespit edip bölge sakinlerimizin beklentileri doğrultusunda çözüm üretiyoruz. Saha ziyaretlerimizde gördük ki bir bölgede yapacağımız yatırımlar, hayata geçireceğimiz projelerle ilgili en makul öneriler o muhitin sakinlerinden geliyor. Biz de yol haritamıza buna göre yol veriyoruz" dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak temelinde insana hizmeti esas alan bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizle ilgili attığımız her adımda konunun tüm muhataplarının dahil olduğu bir karar mekanizması oluşturuyoruz. Mahallelerimizin semtlerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre çocuklarımız için kütüphaneler, okullar ve spor alanları, hanımlarımız için kadın kooperatifleri, girişimcilik ve eğitim merkezleri, YILMEK açıyor, tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği sosyo, kültürel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında yaptığımız çalışmalar ile daha yaşanabilir bir Yıldırım hedefiyle geleceğe yürüyor, 7'den 70'e her yaştan hemşehrimizin hizmetlerimizden faydalanmasını sağlıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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