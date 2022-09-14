Bursa haberleri: Osmangazi'den Pakistan'a yardım eli

Osmangazi'den Pakistan'a yardım eli

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzatmak amacıyla gıda paketlerinden oluşan yardım malzemelerini bölgeye gönderdi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı ve milyonlarca kişiyi evlerini terk etmek zorunda bırakan sel felaketine duyarsız kalmayan Osmangazi Belediyesi, içerisinde gıda ürünlerinin yer aldığı bin koli yardım malzemesini selden zarar görenlere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderdi. Gıda kolilerinin bulunduğu yardım tırı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu tarafından Pakistan'a uğurlandı.

Dost ve kardeş Pakistan halkını bu zor gününde yalnız bırakmadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden dolayı yüzbinlerce binlerce kişi zarar gördü. Ülke topraklarının büyük bir bölümü sel sularının altında kaldı. Türkiye Cumhuriyeti olarak gerek hükümetimiz gerekse de yerel yönetimler olarak dost ve kardeş ülke Pakistan'ın yaşadığı bu soruna kayıtsız kalmadık. Bursa Valiliğimiz koordinesinde başlatılan gıda kampanyasına katılarak içerisinde bin koli gıda malzemesi bulunan yardım tırını Pakistan'a gönderiyoruz. Bu zor günlerinde Pakistanlı kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Allah, bu tür afetlerden herkesi korusun. Tüm Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da yaptığı konuşmada, "Muson yağmurlarıyla birlikte Pakistan'da büyük bir sel felaketi yaşandı. Milyonlarca kişi evsiz kaldı. Afetzedeler yiyecek bulma konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Dost ve kardeş ülkemiz Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizde Pakistanlı afetzedelere yardım eli uzatmak adına büyük bir kampanya başlatıldı. Osmangazi Belediyemiz yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzel bir örneğini ortaya koyarak afetzedeler için bin koli gıda malzemesi hazırladı. Duyarlılığından dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.