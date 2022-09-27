Bursa yerel haberleri: Osmangazi'de kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

Gelen Bursa haberlerine göre Osmangazi'de kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya müsaade etmeyen Osmangazi Belediyesi, Kirazlı Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen prefabrik evi iş makinesiyle yıktı.

Osmangazi'de kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya müsaade etmeyen Osmangazi Belediyesi, Kirazlı Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen prefabrik evi iş makinesiyle yıktı.

Bursa'nın en önemli sorunlarından biri olan kaçak yapılaşmayla mücadelesini aralıksız şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Kirazlı Mahallesi'ndeki kaçak prefabrik evi yıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan yapının yıkımı için sabah erken saatlerde mahalleye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, prefabrik evi iş makinesi ile yıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı. - BURSA