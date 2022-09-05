Bursa gündem haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesinden Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni rota

Bursa haberler... Bursalıların İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına kesintisiz ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, BBBUS rotasına Gemlik, Orhangazi ve Yalova'yı dahil etti.

Bursalıların İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına kesintisiz ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, BBBUS rotasına Gemlik, Orhangazi ve Yalova'yı dahil etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren BBBUS ile kent sakinlerinin diğer şehirler ve ülkelerle bağlantısının sağlanmasına katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, hizmet ağını genişletti.

Bursalıların yoğun olarak kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım için 2017 yılının ağustos ayında başlatılan ve geçen yıl İstanbul Havalimanı için de devreye alınan BBBUS otobüs seferlerinde, Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni bir rota hazırlandı.

Daha önce Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareketle otoban üzerinden doğrudan Sabiha Gökçen'e giden BBBUS için, yoğun talep üzerine Gemlik, Orhangazi ve Yalova'yı da kapsayan yeni rota oluşturuldu.

Alternatif olarak konulan bu seferlerde otobüs terminalinden kalkan BBBUS, Gemlik, Orhangazi ve Yalova terminallerinden de yolcu alarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizm hedefleri doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ulaşılabilirliğin büyük önem taşıdığını belirtti.

Bursalıların özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yoğun olarak kullandıklarını hatırlatan Aktaş, "BBBUS tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan seferler yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Seferlerimiz doğrudan otobandan yapılıyordu ancak Gemlik, Orhangazi ve Yalova'yı da kapsaması için yoğun talepler geldi. Otoban hattına ek olarak bu bölgeyi kapsayan yeni rota oluşturduk. Şimdilik günde 4 sefer olarak devreye aldık. Taleple doğru orantılı olarak sefer sayısını artırabiliriz." ifadesini kullandı.