Bursa yerel haberi... Sokak oyunları şenliği Yıldırım'a renk katıyor

Bursa haberine göre Yıldırım Belediyesi'nin, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara öğretilerek sevdirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğu 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' tüm hızıyla devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara öğretilerek sevdirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğu 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce çocuğun keyifli vakit geçirdiği organizasyonda 15 mahallede miniklerle bir araya gelen Yıldırım Belediyesi, 10 bini aşkın çocuğu Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği ile buluşturdu. Organizasyon çerçevesinde minikler; seksek, halat çekme, yağ satarım, istop, sandalye kapmaca, çuval yarışı gibi oyun ve yarışmalarla unutulmaz bir gün geçirirken, Nasreddin Hoca kostümlü anlatıcıdan da Anadolu masalları dinliyorlar. 15 mahallede gerçekleştirilen 'Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği' Yıldırım'ın diğer mahallelerinde de önümüzdeki haftalarda devam edecek.

Neşeli Yıldırım

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Çocuklarımıza sokak oyunlarını öğreterek sevdirmek için mahallelerimizde geleneksel sokak oyunlarını yaşatıyoruz. Kültürel zenginliklerimizi barındıran etkinlikler ile evlatlarımızın özlerine sadık kalmaları ve içinde bulundukları çağın donanımına uygun etkinliklerle eğlenmelerini amaçlıyoruz. 'Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği' ile 10 bini aşkın minik yüreğe dokunduk. Yıldırım'ın geleceği olan evlatlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği ile Yıldırım'ın 71 mahallesindeki çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA