Bursa yerel haberi | Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi - Haberler

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Bursa yerel haberi | Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi

Bursa yerel haberi | Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi

Bursa haberi: Bursa'nın merkez ilçelerinden Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi olacağı ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

 - Güncelleme:

Bursa'nın merkez ilçelerinden Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi olacağı ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi, Panayır Mahallesi, İstanbul Caddesi üzeri, Hilton Oteli, Özdilek AVM, Yeni Otokop ve civarında 04.08.2022 tarihinde 10.00-18.00 saatleri arasında, su kesintisi yapılacaktır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi Harmanyeri Cadde ve civarında 04.08.2022 - 20.08.2022 tarihleri arasında, 10.00-16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur." - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmangazi Yıldırım Bursa su Yerel Haberler

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