Bursa yerel haberi... Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz: 'Sorumluluktan Kaçamayacaklar, İhmalin Hesabını Verecekler'

Bursa habere göre Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, geçen çarşamba günü yaşanan sel felaketinin ardından bazı yayın organlarında yer alan“Mudanya Belediyesi Karanlıkdere’ye hafriyat döktü” haberlerine sert çıktı. Karanlıkdere’nin tıkamasının, ilk sel felaketinin ardından Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir temizlik çalışması yapmamasından kaynaklandığını vurgulayan Türkyılmaz, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler ya… Ne yaparlarsa yapsınlar, güneş balçıkla sıvanmaz. Altyapıyı ihmal edenler, elde ettikleri rantların hesabını yargıda verecekler" dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, geçen çarşamba günü yaşanan sel felaketinin ardından bazı yayın organlarında yer alan "Mudanya Belediyesi Karanlıkdere'ye hafriyat döktü" haberlerine sert çıktı. Karanlıkdere'nin tıkamasının, ilk sel felaketinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir temizlik çalışması yapmamasından kaynaklandığını vurgulayan Türkyılmaz, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler ya… Ne yaparlarsa yapsınlar, güneş balçıkla sıvanmaz. Altyapıyı ihmal edenler, elde ettikleri rantların hesabını yargıda verecekler" dedi.

Başkan Türkyılmaz, sel felaketinin ardından bazı yayın organlarında yer bulan "Mudanya Belediyesi Karanlıkdere'ye hafriyat döktü" haberlerine tepki gösterdi. Mudanya Belediyesi'nin yapımına başladığı Kapalı Pazaryeri temelinden çıkan taş ve nitelikli malzemenin Fen İşleri Müdürlüğü'nce, daha sonra ilçenin muhtelif yerlerinde istinat ve taş duvar yapımında değerlendirilmek üzere depolandığını belirtti. Türkyılmaz, geri kalan kullanılamayacak durumdaki hafriyat malzemesinin ise Kapalı Pazaryeri'nin yüklenici firması tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin onaylı döküm sahasına bırakıldığını kaydetti.

Başkan Türkyılmaz, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Belediyemizin zabıta ekipleri, ilçemizin dört bir yanından gelen ihbarları değerlendirmektedir. Bu konudaki hassasiyetimiz gereği, Karanlıkdere ve ilçe genelinde kaçak döküm yapılan alanlarla ilgili cezai işlemleri uyguluyoruz. Ayrıca haberde bahsi geçen, idaremize ait alanda bulunan hafriyatın da dere yatağının etki alanında bulunmadığı ekiplerimizce tespit edilmiştir. Karanlıkdere'nin özellikle Halitpaşa mahallesine zarar vermesinin tek gerekçesi, dere kanalının yapılaşma ile birlikte daraltılması, olması gerekenden daha küçük bir su çıkışının bulunması, bu sebeple de yağmurla birlikte gelen ağaç dallarının Karanlıkdere'yi tıkaması, ilk sel felaketinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir temizlik çalışması yapmamasıdır. Kapatılan dere yatağının yolda oluşturduğu yıkım da gözle görülmektedir. İlerleyen süreçte Bursa Teknik Üniversitesi'nin bölgede yaptığı tüm bu tespitleri rapor halinde kamuoyuna sunacağız."

Başkan Hayri Türkyılmaz, selin vurduğu Halitpaşa yakınlarındaki Karanlıkdere'de yapılaşmaya 2011 yılına kadar yapılan imar planlarıyla göz yumulduğunu, BUSKİ'nin görevi olan altyapıyla ilgili kapanan derelerin dahi temizlenmediğini, defalarca BUSKİ'ye resmi dilekçe ile bildirildiği halde tek bir adım atılmadığını bir kez daha yineledi.

Türkyılmaz, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler ya… Ne yaparlarsa yapsınlar, güneş balçıkla sıvanmaz. Dün görevini yapmayanlar, bugün de sorumluluktan kaçıp, ihmal ve yanlışlarını ört pas etmek adına yanlış ve kasıtlı beyanlarla belediyemize iftira atmaktadırlar. Daha önce de söyledim. Bu planları yapanlar, denizleri doldurup dereleri kapatanlar, altyapıyı ihmal edenler, elde ettikleri rantların hesabını yargıda verecekler" diye konuştu.