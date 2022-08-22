Bursa haberi | Mudanya 4. Kitap Fuarı 3 Eylül'de başlayacak Yerel Haberler Bursa habere göre Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Mudanya 4. Kitap Fuarı 3-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Mudanya 4. Kitap Fuarı 3-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mütareke Meydanı'nda bulunan İsmet İnönü Parkı'nda gerçekleştirilecek fuara 62 yayınevi ve 47 akademisyen, gazeteci ve yazar katılacak. Söyleşilerin yanı sıra belgesel, karikatür ve atölye etkinliklerinin de planlandığı Mudanya 4. Kitap Fuarında "Nazım'ın Servinaz'ı" ile "Karanlıkta Uyananlar" belgeselleri gösterilecek. Fuarda çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmaları da yer alacak. Yerel Kaynak: AA / Barış Yılmaz Mudanya Belediyesi Eylül Yerel Kültür Sanat Haberler

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