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Bursa yerel haberi: İnegöl zabıtasından fırınlara sıkı denetim

Bursa yerel haberi: İnegöl zabıtasından fırınlara sıkı denetim

Bursa haber: İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlara yönelik sıkı bir denetim başlattı.

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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlara yönelik sıkı bir denetim başlattı. İlçe genelinde ekmek fırınları ve unlu mamuller işyerlerinin tamamı denetlendi. 120 işyerinden 19'una farklı hususlarda ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde fırınlara yönelik sıkı bir denetim başlattı. Denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması adına belirli aralıklarla yapılan denetimler çerçevesinde ilçe genelinde tüm fırın ve unlu mamuller iş yerlerinin denetlendiği açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zabıta Müdürlüğü'müzün görevlerinden biri olarak halk sağlığını korumak adına gıda üretimi yapan iş yerlerine yönelik belirli aralıklarla denetimler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda şehrimizdeki 49 ekmek fırını ve 71 unlu mamuller işyeri olmak üzere toplamda 120 işyeri denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde; işyeri açma ve çalıştırma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, gramaj, ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunulmadığı gibi konular incelendi. Denetimler sonucunda 19 işletmeye; temizlik, fiyat tarifesi ve eksik gramaj konularından dolayı cezai işlem uygulanmıştır."

Öte yandan, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün halk sağlığını korumak adına gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerine yönelik denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği duyuruldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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