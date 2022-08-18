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Bursa yerel haberi | Esenyurt Orhangazi Mahallesi, meydan ve parka kavuşuyor

Bursa yerel haberi | Esenyurt Orhangazi Mahallesi, meydan ve parka kavuşuyor

Yerel Haberler

Bursa haberine göre Esenyurt'ta vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği alanları artırmak için çalışan Esenyurt Belediyesi, Orhangazi Mahallesi 1664. Sokak'a, içerisinde mahalle konağı ve dinlenme yerlerinin yer alacağı 602 metrekarelik meydan kazandırıyor.

Esenyurt'ta vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği alanları artırmak için çalışan Esenyurt Belediyesi, Orhangazi Mahallesi 1664. Sokak'a, içerisinde mahalle konağı ve dinlenme yerlerinin yer alacağı 602 metrekarelik meydan kazandırıyor.

Daha yeşil bir kent için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde yeşil alan ihtiyacı olan mahallelerde park yapımına devam ediyor. Vatandaşların dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği alanları artıran ekipler, ilçedeki mevcut parkların bakımlarının yanı sıra ihtiyaç duyulan mahallelere de meydan ve park yapıyor. Çalışmalar çerçevesinde, Orhangazi Mahallesi 1664. Sokak'ta bulunan 602 metrekarelik atıl alan değerlendirilerek içerisinde mahalle konağı, dinlenme yerleri, süs havuzu ve endemik bitki türlerinin yer alacağı meydan ve park projesinin yapımına başlandı. Kısa sürede tamamlanacak proje ile mahalle sakinleri yeşil alanları da kapsayan yeni bir meydana kavuşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt Belediyesi Orhangazi Esenyurt Yerel Haberler

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