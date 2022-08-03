Bursa yerel haberi... Bursa Belediyeler Birliği Mudanya'da toplandı Edinilen Bursa gelişmesine göre Bursa Belediyeler Birliği'nin aylık encümen toplantısı Mudanya Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Bursa Belediyeler Birliği'nin aylık encümen toplantısı Mudanya Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Birliğin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı, 2022 Mali Yılı Ek Bütçesi, 2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi, meclise havale edilmek üzere görüşüldü. Bursa Belediyeler Birliği'nin olağan aylık encümen toplantısı Mudanya Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın ev sahipliğinde, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında yapılan toplantıya İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın katıldı Toplantıda Bursa Belediyeler Birliği'nin 2022-2023 çalışma programı görüşüldü. Bursa Belediyeler Birliği'nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı, 2022 Mali Yılı Ek Bütçesi, 2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi, meclise havale edildi. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Yerel Mudanya Belediyesi Mudanya Bursa Yerel Haberler

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