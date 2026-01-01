Haberler

Bursa yeni yılın ilk günü beyazlara büründü...İşe ATV araçları ile gittiler

Güncelleme:
Bursa'da yeni yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı, şehir merkezini ve Mudanya'yı beyaz örtüyle kaplarken, renkli görüntüler de oluştu. Kar yağışı, bazı sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olurken, çocuklar neşeyle karın tadını çıkardı.

Bursa'da yeni yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı, şehir merkezini ve Mudanya'yı beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentte kartpostallık görüntüler oluşurken, renkli anlar da kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar yoğun kar olunca işe ATV araçlarıyla gittiler. Çocuklar ise uyanır uyanmaz sokağa çıkıp poşetlerle kaydılar.

Bursa'da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı şehri beyazlara bürüdü. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Uludağ'da ise kar kalınlığı 57 santimetre olarak ölçüldü.

Yoğun kar yağışı yeni yıla ve güne uyanan Bursalılara sürpriz yaşattı. Setbaşı, Heykel ve ana arterlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Mudanya'da bazı vatandaşlar dört tekerli motorlarıyla kar üzerinde sürüş yaparken, çocuklar sokaklara çıkarak kardan adam yaptı. Sokaklar adeta çocukların kar pistine döndü.

Öte yandan kar yağışı beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Kar ve buzlanmaya hazırlıksız yakalanan sürücüler nedeniyle kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bazı vatandaşlar ise kar nedeniyle otobüs duraklarına ulaşmakta zorlandı.

Bursa-İzmir otoyolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle trafik İstanbul yönüne kapatıldı. Ulaşımın, Bursa yönüne yönlendirilerek kontrollü şekilde sağlandığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle bu güzergahı kullanan sürücüleri yoğun buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışının etkili olduğu Mudanya ve şehir merkezinde ortaya çıkan renkli görüntüler, yeni yılın ilk gününe renk kattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

