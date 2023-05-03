Bursa'ya sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Bursa'da yarın sağanak yağış, fırtına ve ani sel riski bulunduğu açıklandı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı merkezince yapılan son değerlendirmelere göre Bursa'da 4 Mayıs Perşembe günü sabah 09.00 ile 19 saatleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yetkililer, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyarırken, bütün ihbarların 112 acil hattı üzerinden ilgili kurumlara aktarıldığı bildirildi. - BURSA