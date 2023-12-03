Bursa'ya nefes aldıracak 'Yeşil' yatırımlar sürüyor

BURSA - Bursa'yı yeniden yeşil kimliğine kavuşturacak projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'da yapımı tamamlanan 32 dönümlük Aşık Veysel Parkı ve Gençlik Merkezi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Aşık Veysel Parkı'nın yanı sıra aynı bölgeye toplam 643 dönümlük yeni yeşil alan kazandırılacağını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Toplam 3 milyon metrekare olan yeşil alan kazandırma hedefimize doğru da hızla ilerliyoruz" dedi.

Sanayileşmeye bağlı olarak özellikle 1980'li yıllardan sonra yaşanan hızlı nüfus artışı ve çarpık yapılaşma ile 'yeşil' kimliğinden giderek uzaklaşan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle yeniden yeşil görüntüsüne kavuşuyor. Millet bahçelerinin yanı sıra mahallelere kazandırılan küçük ölçekli parklarla Bursa'ya nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım İlçesine kazandırılan 32 bin metrekarelik Aşık Veysel Parkı ve Gençlik Merkezi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Kafeterya, basketbol sahası, sokak oyunları alanı, çocuk oyun alanları, piknik alanları, bisiklet parkuru ve yaya yürüyüş yolları ile park, bölge sakinlerinin yeni buluşma noktası olacak. Park içerisinde yer alan Gençlik Merkezi de bölge gençleri için cazibe merkezi haline gelecek. Aynı anda 50 kişinin yararlanabileceği Gençlik Merkezi'nde, zengin kütüphane, ücretsiz internet ve ikramlarla gençlere konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışma imkanı sunuluyor.

Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki Aşık Veysel Parkı ve Gençlik Merkezi'nin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, İl Başkanı Davut Gürkan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Hedef, 3 milyon yeşil alan

Aşık Veysel'in 'Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser, gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarim kara topraktır' sözleriyle konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yılın halk ozanımızın vefatının 50. yıl dönümü dolayısıyla hem UNESCO hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Aşık Veysel' yılı ilan edildiğini hatırlattı. Topraktan ilham alarak parka ve parkın içindeki gençlik merkezine Aşık Veysel adını verdiklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, dünyaya gönül gözüyle bakan şairin adını yaşatmak istediklerini ifade etti. Bursa'ya birçok yeşil alan kazandırdıklarını ve kazandırmaya da devam ettiklerini anlatan Başkan Alinur Aktaş, "Kur'an-ı Kerim'de birçok şey tabiat üzerinden insana anlatılır ve tasvir edilir. Rabbimiz bize cenneti anlatırken 'yemyeşil' ifadesini kullanır. Nehirlerden, ırmaklardan, pınarlardan bahseder. Bu sebeple bu denli kıymetli olan tabiatı özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin gözünde eski ihtişamına kavuşturmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzeltmezsek, dünya yaşanılır bir yer olmaktan tamamen çıkacaktır'. Bu alan Orman Bakanlığı'na ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait mahallenin ortasında yer alan baş belası bir yerdi. Öncelikle burayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni tahsis etmekle işe başladık. Toplam 3 milyon metrekare olan yeşil alan kazandırma hedefimize doğru da hızla ilerliyoruz. Yaklaşık 32 dönümlük parkımızı, kafeterya, basketbol sahası, sokak oyunları alanı, çocuk oyun alanları, piknik alanları, bisiklet parkuru ve yaya yürüyüş yolları ile bölge sakinlerinin buluşma noktası haline getirdik. Adına da Aşık Veysel Parkı dedik. Aynı anda 50 kişinin yararlanabileceği Gençlik Merkezi'nde de zengin kütüphane, ücretsiz internet ve ikramlarla gençlere konforlu bir alan oluşturuyoruz" diye konuştu.

"Bursa'nın çekim merkezi olacak"

Anne ve babaların, evlatlarının hayata iyi hazırlanmasını arzuladığını, aynı derdi kendisinin de taşıdığını söyleyen Başkan Aktaş, çocukların iyi ve ahlaklı birer insan, anasını, babasını, atasını tanıyan, dinine, diyanetine, vatanına, bayrağına saygılı insanlar olmasını arzuladıklarını belirtti. Çalışmaların Aşık Veysel Parkı'yla bitmediğini dile getiren Başkan Aktaş, "Üst tarafta makineler çalışmaya devam ediyor. 300 dönümlük bir alan daha geliyor. Onu da Ocak sonu gibi bitirmiş olacağız. Yine bitmiyor. Uludağ eteklerine dayanan 311 dönümlük bir alanımız daha önümüzdeki yıl yapılacak. Toplamda 643 dönümlük bu alan, iddia ediyorum hem Yıldırım'ın hem de Bursa'nın çekim merkezi olacak. Kent Ormanı'nın içinde büfeler, spor alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanları, bisiklet parkurları, yaya yürüyüş yolları, servis yolları ve 600 araçlık otopark bulunacak. Daha önceden 253 dönümlük Vakıf Bera Kent Parkı'nın açılışını yaptık. Yine Hacivat Parkı'nı ilçeye kazandırdık. 257 bin metrekarelik Gökdere Millet Bahçesi'nde de çalışmalar sona geldi" dedi.

"Buraların kıymetini bilelim"

Göreve gelirken 'Şehrin batısında ne varsa doğusunda da olmalı' dediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, Bursa'nın doğusunu yenilemek ve daha modern hale getirebilmek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Şehrin farklı noktalarında olduğu gibi Yıldırım ilçesinde de Yiğitler, Esenevler, 75. Yıl, Değirmenönü, Karapınar, Arabayatağı-Ulus'ta kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü anlatan Başkan Aktaş, "Geleceğimiz olan yavrularımıza daha güzel Yıldırım ve Bursa bırakmak istiyoruz. Bu park da bu arzumuzun bir nişanesidir. Güzel parkımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buraları sizin ödediğini tertemiz vergilerde yapıyoruz. O yüzden biz gerekli tedbirleri alacağız ama sizler de kendi malınız gibi parka bakmalısınız. Buraların kıymetini bilelim. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Birçok projeye sahibiz"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, parkın yıldırım'a ve Bursa'ya hayırlı olmasını dilerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Türk Milleti'nin güzel bir millet olduğunu vurgulayan Ala, "Halkımızın teveccühünü görünce yorgunluk aklımıza gelmiyor. Türkiye'de inşa edilen ne varsa harcında insanlarımızın sevgi ve muhabbeti var. İnsanımız her zaman hizmetten yana oldu ve bu hizmetleri yapma imkanı verdi. Bursa'yı ve Türkiye'yi bu tür güzelliklerle buluşturacak birçok projeye sahibiz. Bunun gibi birçok hizmeti hayata geçireceğiz. Parkın tüm gençlere ve ailelere hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Hizmet etmeyi sevda olarak görüyoruz"

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, güzel eseri Bursa'ya ve Yıldırım'a kazandıran, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Hizmet etmenin bir sevda olduğunu dile getiren Varank, "Hizmet etmek herkese nasip olmaz. Onu istemek ve çok çalışmak gerekir. Bizler sadece çalışmayı, gayret etmeyi, üretmeyi ve projeleri tamamlamayı biliriz. Bizler bunun için çalışıyoruz. Biz sizlere hizmet etmeyi bir sevda olarak görüyoruz. Parkımız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yiğitler Mahallesi'ne kazandırılan Aşık Veysel Parkı ve Gençlik Merkezi'nin hayırlı olmasını diledi. Yıldırım'da kentsel dönüşüm projelerinden spor merkezlerine kadar hayatın her alanına dokunmaya gayret ettiklerini söyleyen Yılmaz, dönem başında ilçeye toplam 660 bin metrekare yeşil alan kazandırmayı hedefi koyduklarını, bugün itibariyle 1 milyon metrekareyi aştıklarını dile getirdi.

Yiğitler Mahalle Muhtarı Ferhat Sarman, orman vasfını yitirmiş, gençler için tehdit unsurları barındıran bir alanı mahalleye park ve gençlik merkezi olarak kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesimiyle Aşık Veysel Parkı ve Gençlik Merkezi hizmete alındı. Parkı ve gençlik merkezini gezen Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, gençlerle samimi bir ortamda sohbet etti.