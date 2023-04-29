Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı'ndan açıklama

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, ' Dünya Veteriner Hekimler Günü' dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Baysal, "Veteriner hekimlik, 652 sayılı yasa ile 'sağlık sınıfı' olarak tanımlanmış olmasına rağmen, sağlık sınıfının haklarından yararlanması engellenmiş; veteriner hekimlerin maaş, emeklilik, özlük hakları ve çalışma şartları konularındaki tüm iyileştirmelerde, diplomalarında 'hekim' unvanı yer almasına rağmen 'hekim dışı' diye tuhaf bir sınıflamaya tabii tutularak ötekileştirilmelerine göz yumulmuştur" dedi.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, ' Dünya Veteriner Hekimler Günü' dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. 1980'lerden beri sistemli şekilde veteriner hekimliğin yok edilmesine yönelik politikalar sürdürüldüğünü iddia eden Baysal, "Neoliberal ekonomi politikalarının benimsenmesi ile birlikte, koruyucu hekimliğin yerini daha çok ilaç satışını hedefleyen 'tedaviye yönelik hekimlik' alırken yerli üretimi esas alan hayvancılık yerine de ithalata dayalı üretimi' esas alan hayvancılık öne çıkarılmıştır. Bunlar öne çıkarılınca da veteriner hekimlik doğal olarak gerileme sürecine girmiştir. Veteriner hekimlik, 652 sayılı yasa ile 'sağlık sınıfı' olarak tanımlanmış olmasına rağmen, sağlık sınıfının haklarından yararlanması engellenmiş; veteriner hekimlerin maaş, emeklilik, özlük hakları ve çalışma şartları konularındaki tüm iyileştirmelerde, diplomalarında 'hekim' unvanı yer almasına rağmen 'hekim dışı' diye tuhaf bir sınıflamaya tabii tutularak ötekileştirilmelerine göz yumulmuştur. Kamu dışında klinikte, gıda alanında ve özel sektörde çalışan veteriner hekimler ise adeta yok sayılarak, her geçen gün daha zor şartlar altında çalışmaya mahküm edilmiştir, emeklilikleri belirsizlik içinde, beş yıllık akademik eğitim alan bir hekim grubu adeta yoksulluğa mahkum edilmektedir. Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasına sıkıştırılmış veteriner hekimlerin kamusal sağlık hizmeti verdiği, hayvan sağlığı ve refahı, halk sağlığı ve çevre sağlığı ile hayvancılık politikalarının geliştirilmesi konularında başat rol oynadığı bilindiği halde hizmetlerinden yararlanılmış ancak özlük hakları görmezden gelinmiştir" dedi.

Veteriner hekimlerin haklarını istediğini dile getiren Baysal, "Her sene nisan ayının son cumartesi günü kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü bu sene 29 Nisan'a denk geliyor. Bu sene, hem mesleki sorunlarımız nedeniyle hem de içlerinde meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin de olduğu binlerce yurttaşımızın can kaybı ile sonuçlanan büyük depremi de önceleyecek, herhangi bir kutlama yapamayacak, 29 Nisan'ı bir hak arama ve dayanışma günü olarak değerlendireceğiz" diye konuştu.

Baysal sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizde bir ilk olan 'Veteriner Hekim Podcasti'mizde mesleki doğrularımızı ve olan bitene dair konuları gündeme getireceğiz. İnsandan, hayvandan çevreden yana olan duruşumuzu bir kez daha vurgulayacağız. Veteriner hekimliğin çalışma alanları ile ilgili topluma gerçek ve doğru bilgileri aktarmayı hedefliyoruz. Toplumu, veteriner hekimliğin hayatla, sağlıkla ne kadar iç içe olduğuna tanık etmek istiyoruz. İnsanın, hayvanın ve doğanın etkileşimini konu alacağımız podcastlerimizde alanında uzman meslek grupları temsilcilerini da ağırlayarak toplumumuzun genelini ilgilendiren konularda aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğiz. Umuyoruz bir sonraki Dünya Veteriner Hekimler Günü, ülkemizde ve mesleğimizde daha özgür, daha mutlu kutlamalar yapabileceğimiz günlerin ilki olur" - BURSA