Bursa Valisi Makamını Öğrenciye Devretti

Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla valilik makamı da sahibini buldu. Bursa Valisi Mamut Demirtaş'ın yerine valilik makamına 3. sınıf öğrencisi Buğlem Çevik oturdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile Gülhanım Karasu İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, öğrencilerin "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı kutlayarak günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuk bayramı dolayısıyla Demirtaş'ın yerine valilik makamına Gülhanım Karasu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Buğlem Çevik oturdu. - BURSA