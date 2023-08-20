Bursa Valisi Demirtaş törenle karşılandı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, törenle karşılandı.

Tarihi Heykel Valilik binası önündeki karşılama törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve birçok protokol üyesi katıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa'ya hizmet etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Demirtaş, "Bu görevi bana verdikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğü ve tüm vatandaşlarımız eşitliği ilkesinden taviz vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bursa, önemli şehirlerimizin başında gelmektedir. Bursa'nın üst sıralardaki yerini perçinlenmesini sağlayacağız" diye konuştu. - BURSA