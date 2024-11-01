Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Sanayi ile İşbirliğine Yeni Yatırımlar

Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda ciddi ilerlemeler kaydeden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), iş dünyası temsilcilerinin destekleriyle eğitim-öğretim alanında yeni yatırımlar yapmayı sürdürüyor.

BUÜ Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu ile Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DİJİMER) yürüttükleri işbirliği çalışmaları neticesinde altyapısı tamamlanan Üç Boyutlu Tasarım Atölyesi ve Servo Motor Mekanizmaları Laboratuvarı hizmete açıldı. Düzenlenen açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, DİJİMER Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, Simut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bölük, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Araştırma Üniversite Vurgusu

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, meslek yüksekokullarında yürütülen nitelikli projelere dikkati çekti. Teknik Bilimler MYO'nun gerek eğitim-öğretim faaliyetlerinde, gerekse de iş dünyası ile ortak çalışmalar yürütülmesinde oldukça başarılı bir iş çıkardığını vurguladı. Farklı sektörlerden gelen taleplere hızlı yanıtlar verildiğini aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "İş dünyası ile canlı bir iletişim sistemi oluşturduk. Karşılıklı taleplerimiz oluyor. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz da bu anlamda oldukça donanımlı çalışıyor. Sektörlerden gelen isteklerin yerine getirilebilmesi için canla başla çalışıyorlar. Öğrencilere en yeni teknolojiler üzerine eğitim veriyorlar. Böyle olunca da başarı kendiliğinden geliyor. Araştırma Üniversitesi kimliğimizle çok daha nitelikli ve çıktısı olan projeler oluşturmaya gayret ediyoruz. DİJİMER ve Teknik Bilimler MYO, bu anlamda bizim elimizi güçlendirecek faaliyetlere imza atıyorlar. Kurumlarımızın yöneticilerine, hocalarımıza ve tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Atölyemizin ve laboratuvarımızın hepimize hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en iyi öğrencilerini alıyoruz

Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan ise üniversite-sanayi işbirliği ruhunun okulun kuruluşundan itibaren var olduğuna dikkati çekti. Teknik eleman yetiştirmede öncü konumda olduklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Karahan; "Türkiye'nin en iyi öğrencilerini alıyoruz. Bunun için eğitim programımızı ve altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Çok daha iyisi için iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerimizi sürekli yapıyoruz. Mesleki eğitimde yeni adımlar atıyoruz. Bir yapay zeka programı açacağız. Siber güvenlikle ilgili bir çalışmamız devam ediyor. Bu yıl uluslararası meslek yüksekokulları sempozyumunun okulumuz tarafından yapılması konusunda görüşmelerimizi tamamladık. Ayrıca bir de mesleki eğitim zirvesi yapacağız. Bugün açacağımız 3 boyutlu tasarı atölyesinde CLO 3D eğitimlerini vermeye başlıyoruz. Bu eğitimin altyapısı Türkiye'de ikinci olarak okulumuzda olacak. Atölyemizin ve laboratuvarımızın kurulmasına katkı sağlayan herkese şükranlarımızı iletiyorum" dedi.

Simut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bölük de konuşmasında üniversite ile ilişkilerin güçlendirilmesi adına kıymetli bir adım attıklarına işaret etti. Mezun öğrenciler için kıymetli bir iş potansiyeli oluşturulacağının altını çizen Hüseyin Bölük, gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için üniversite ile işbirliği gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Program, UİB üyelerinin destekleriyle kurulan Üç Boyutlu Tasarım Atölyesi ve Simut A.Ş.'nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Servo Motor Mekanizmaları Laboratuvarı'nın açılışlarının yapılmasının ardından sona erdi. - BURSA