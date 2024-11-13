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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde İlk Uluslararası Erasmus Personel Haftası Düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde İlk Uluslararası Erasmus Personel Haftası Düzenlendi
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Bursa Uludağ Üniversitesi, Erasmus+ Değişim Programı kapsamında Avrupa'nın farklı üniversitelerinden katılımcıları bir araya getiren '1st International ErasmusStaffWeek' etkinliğini başarıyla gerçekleştirdi. Etkinlik, işbirlikleri ve bilgi paylaşımı fırsatları sundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Erasmus Koordinatörlüğü, özel bir projeye daha imza attı. Üniversite tarihinde ilk kez düzenlenen "1st International ErasmusStaffWeek" etkinliğine 5 Avrupa ülkesinden 6 üniversitenin temsilcisi katıldı.

Ekim ayının son haftası Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi konferans salonunda yapılan "1st International ErasmusStaffWeek" etkinliğinde Erasmus+ Değişim Programı çerçevesinde Avrupa'nın farklı üniversitelerinden katılımcılar bir araya getirildi. 3 gün süren etkinliğin açılış töreninde konuşan BUÜ Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru, ilk kez düzenlenen programın önemine değindi. Üniversitenin tanıtımının da yapıldığı törende çeşitli oturumlar gerçekleştirildi. Eğitim sonunda gerçekleştirilen "Türkçe Soru - Cevap" yarışmada doğru yanıt verenlere Bursa'nın simgesi kestane şekeri hediye edildi.Katılımcı üniversiteler etkinliğin ikinci oturumunda kendi ülke, şehir ve üniversitelerini tanıtma fırsatı buldu. Kampüs turunun ardından davetliler Ziraat Fakültesi, Konservatuar, Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ziyaret ederek yetkililerle işbirliği imkanlarını görüşme fırsatı buldu.

Öğrenciler için fuar

Etkinliğin ikinci günü, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi bahçesinde kapsamlı bir fuar düzenlendi. BUÜ'lü öğrencilerin ilgi gösterdiği fuarda katılımcı üniversite temsilcileri kendi şehirleri ve fakültelerine dair bilgi paylaşımında bulundu. Fuar sonunda "1st International ErasmusStaffWeek" etkinliğine katılanlara sertifikaları, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. M. Zahid Sobacı tarafından verildi.

Yeni işbirlikleri için zemin oluşturuldu

Programa dair bilgi aktarımında bulunan ErasmusKurum Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru, etkinliğin BUÜ ile Avrupa üniversiteleri arasındaki Erasmus+ Değişim Programı kapsamındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir zemin oluşturduğunu vurguladı. Katılımcıların deneyim ve bilgi paylaşımının yanı sıra kalıcı dostluklar kurma fırsatı bulduğuna işaret eden Doç. Dr. Yücedoğru; "Üniversitemizde ilk kez olması açısından son derece kıymetli bir projeye imza attığımıza inanıyoruz. Almanya, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Yunanistan'daki 6 üniversiteden temsilcileri üniversitemizde ağırladık. İkili ilişkilerimizi geliştirdik. Bir sonraki programda katılımcı ülkelerin ve üniversitelerin sayısını daha fazla artırmaya çalışacağız. Bizlere destek olan Rektörlüğümüze ve tüm ekibimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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