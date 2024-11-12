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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Dekan Değişimi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Dekan Değişimi
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Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 6 yıl görev yaptıktan sonra dekanlık görevini Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, Prof. Dr. Neriman Akansel'e devretti. Törende Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Özyazıcıoğlu'na teşekkür ederken, Akansel yeni dönemde aynı özveriyle çalışacaklarını belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yaklaşık 6 yıldır dekanlık yapan Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, gerçekleştirilen törenle görevi Prof. Dr. Neriman Akansel'e devretti.

Devir-teslim programında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 2 dönem dekanlık görevini başarıyla yürüten Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu ve tüm ekibine teşekkür etti. Birlikte uyumlu bir çalışma dönemi yaşadıklarını vurgulayan Rektör Yılmaz; "Her yıl gerçekleştirilen veri değerlendirme toplantısında Sağlık Bilimleri Fakültemizi hep üst sıralarda görüyorduk. Gerçekten üniversitemize önemli katkılar yapıldı. Bu anlamda Nurcan hocamıza ve ekibine minnettarız. Sonuçta hepimiz bir bayrak yarışı içerisindeyiz. Nurcan hocam üzerine düşen tüm sorumlulukları layıkıyla yerine getirdi ve şimdi görevi Neriman hocamıza devrediyor. Katkıları için tekrar Nurcan hocamıza teşekkür ediyor, Neriman hocamıza ve ekibine de yeni dönemde üstün başarılar diliyoruz. Değişimin üniversitemize ve fakültemize hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.

Hizmet bayrağı daha yukarılara taşınacak

Prof. Dr. Neriman Akansel ise eski dekan Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu'nuniki dönem boyunca özveri ile çalıştığına şahit olduklarını söyledi. Kıymetli projelere imza atan tüm ekibe teşekkür eden Prof. Dr. Akansel; "6 yıllık görev süreci içerisinde fakültemiz adına son derece önemli işler yürütüldüğünü düşünüyorum. Kıymetli dekanımıza ve tüm ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Yeni dönemde biz de aynı özveri ve azimle çalışacak, devraldığımız hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak için mücadele edeceğiz. Değişimin hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. Görevi teslim eden Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu da yeni yönetime başarılar diledi.

Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile akademik ve idari personel de hazır bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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