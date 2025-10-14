Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi Yeniden Hizmete Girdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesinde, bir süreliğine hizmetlerine ara veren Yanık Ünitesi, gerçekleştirilen yenileme ve tadilat çalışmalarının ardından yeniden hasta kabulüne başladı.

Düzenlenen törende BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Cafer Çiftci, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun,BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam ile akademik ve idari personel de hazır bulundu.

"Yenilenme adımlarımız sürecek"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ünitenin yeniden hizmete açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Hastane binasının yenilenme ihtiyacına dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz; "Burası tecrübeli ve güçlü bir hastane olmasına rağmen, binanın yaşı nedeniyle birtakım zorunluluklar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçlar, hastanenin sürekli iç yenilenme ve tazelenme süreçleriyle gideriliyor. Bugün burada bu yenilenme adımlarından birine şahitlik ediyoruz. Ünitemizin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Tıp eğitimine, araştırmalara ve hasta hizmetine katkı sağlayacak"

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmiye Funda Coşkun ise; "Burada çok emek harcandı ve çalışanlarımız çok başarılı bir süreç ortaya koydu. Süreklilik arz eden bu inşaat ve yenileme çalışmaları hastanenin yaşlanması sebebiyle devam edecek. Yanık ünitesi, her zaman iyi bir çalışma ortamı sunan bir birimdi. Bu nedenle çok mutluyuz. Emeği bulunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam da; " Geçmişte çok başarılı hizmetler veren ancak faaliyetlerine bir süre ara veren Yanık Ünitemize yeniden kavuştuk. Bu ünitemiz, önceden olduğu gibi, bundan sonra da tıp eğitimine, bilimsel araştırmalara ve hasta hizmetlerine güzel katkılar sunacaktır. Hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Program, kurdele kesimi ve ünitenin incelenmesinin ardından son buldu. - BURSA