Bursa Uludağ Üniversitesi Cumhuriyet'in 101. Yılını Zirvede Kutladı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) akademik ve idari personeli ile öğrencileri, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü Uludağ'ın zirvesinde kutladı.

BUÜ ekibi, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü ve üniversitenin 50. kuruluş yılı münasebetiyle kapsamlı bir yürüyüş etkinliği düzenledi. Türkiye'nin en yüksek dağlarından olan Uludağ'ın zirvesine yürüyen ekip, Türk bayrağı ve üniversite bayrağını zirvede dalgalandırdı.

Akademik ve idari personelin yanı sıra Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu temsilcilerinin de katıldığı etkinlik, BUÜ Spor Müdürü Mehmet Şerif Aslan koordinatörlüğünde yapıldı. Oteller bölgesinden başlayan yürüyüş, Uludağ'ın zirvesinde sona erdi. Ekip, en yüksek nokta olan 2 bin 543 metrede Türk bayrağı ve üniversite bayrağını dalgalandırdı. - BURSA