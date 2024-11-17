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Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgi Güvenliği Sertifikasını Yeniledi

Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgi Güvenliği Sertifikasını Yeniledi
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Bursa Uludağ Üniversitesi, 2024 yılında gerçekleştirilen iç ve dış denetimleri başarıyla tamamlayarak TS ISO/IEC 27001: 2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını bir yıl daha uzatmayı başardı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kalitenin tescillendiğini vurguladı.

Bilgi varlıklarını TS ISO/IEC 27001: 2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun biçimde "gizlilik", "bütünlük" ve "erişebilirlik" kriterleriyle yönetmeyi sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2024 yılında yapılan iç ve dış denetimleri başarıyla tamamlayarak sertifikasını bir yıl daha uzattı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ilgili birimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile birlikte Bilgi İşlem Daire Başkanı Mustafa Doğan, BGYS Birim Yöneticisi Ayşe Ortakcı ve denetim firması yetkililerini ağırladı. Ziyarette yeniden almaya hak kazanılan TS EN ISO/IEC 27001: 2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süre uzatım belgesi Rektör Yılmaz'a takdim edildi.

"Kalite bir kez daha tescillendi"

Üniversitenin akademik ve idari tüm birimlerinde kalite vurgusu yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Üniversitemiz genelinde ciddi anlamda bir kalite kültürünün oluştuğunu görmek mümkün, bu kapsamda Araştırma Üniversitesi vizyonuyla çalışmalarımızı yürütmeye devam ederek verilen tüm hizmetleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu süreçte emeği bulunan tüm personelimizi tebrik ediyor, bizlere bu konuda katkı veren firma yöneticilerine de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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