Bursa Uludağ Üniversitesi 50. Yılını Fidan Dikimi İle Kutladı

Bursa Uludağ Üniversitesi, kuruluşunun 50. yıl dönümünü, açılışını yapacağı 50. Yıl Sokağı'na çok sayıda fidan dikerek kutladı. Etkinliğe rektör yardımcıları ve akademik personelin yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Kuruluşunun 50. yılını farklı etkinliklerle kutlamaya devam eden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bu kapsamda açılışını yapacağı 50. Yıl Sokağı'na çok sayıda fidan dikti.

BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü ve Atık Yönetim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen projenin açılış öncesi hazırlıklarına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin Kaya, Atık Yönetim Merkezi Koordinatörü Serkan Karakaya, Çevre Mühendisi İrem Sevgi Yorgancı, Yapı İşleri Daire Başkanı Mustafa Bayar, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Kubilay Çırak, İç Hizmetler Müdürü Nurullah Özmen, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci de katılım gösterdi.

En kıymetli miras

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Cafer Çiftçi, yarım asrı geride bırakan üniversitenin sadece eğitim-öğretim faaliyetleri ile değil, yeşil ve doğa dostu bir kampüs olarak anılması amacıyla da yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi. Bu amaçla yıl içerisinde farklı noktalarda fidan dikimi yaptıklarını hatırlatan Çiftçi; "Bursa ovasının en yoğun orman popülasyonuna sahip alanlarına ev sahipliği yapıyoruz. 50 yıllık bir geçmişimiz var. Üniversitemiz kurulduğunda dikilen fidanlar bugün orman oldu. Bizler de bu yeşili ve ormanları korumak, genişletmek ve gelecek nesillere çok daha iyi bir şekilde bırakmak amacıyla çalışıyoruz. Bugün de yine aynı hedef doğrultusunda son derece değerli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Projede emeği geçen koordinatörlüklerimiz başta olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte daha yeşil bir kampüs ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
