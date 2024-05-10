Bursa Ulu Cami'nin Baş İmamı Emekli Oldu

Bursa Ulu Cami'nin 25 senedir baş imamlığını yapan Tahsin Karanfil emekli oldu.

Bursa'nın tarihi camilerinden Ulu Cami'nin baş imamı Tahsin Karanfil (65) emekli oldu. Mesleğe 43 yıl önce İznik'te Kur'an kursu öğretmenliği ile başlayan Tahsin Karanfil, 25 yıldır Ulu Cami'de baş imam olarak görev yaptı. Son kez cuma namazı kıldıran Karanfil, hutbeden sonra cemaatten helallik istedi. Tahsin Karanfil, "Mihrapta Süleyman Çelebi Hazretlerinin başlangıcından bugüne kadar binlerce hocamız görev yaptı. Cenabı Hak bize de lütfetti. 25 yıldır bu mihrapta görev yaptım ve bugün son cuma namazı ile bütün cemaatimizden helallik istedik. Bugün itibarıyla da bu görevden emekli olmak suretiyle ayrıldım. Sağ olsun bütün cemaat haklarını helal ettiler" şeklinde konuştu. - BURSA