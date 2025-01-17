Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Bursa Ülkü Ocakları'ndan Türkmen Şehitlerine ahde vefa

Bursa Ülkü Ocakları'ndan Türkmen Şehitlerine ahde vefa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Türkmenlerinin aziz hatırasını yaşatmak için her yıl 16 Ocak, "Türkmen Şehitleri Günü" olarak anılıyor.

Irak Türkmenlerinin aziz hatırasını yaşatmak için her yıl 16 Ocak, "Türkmen Şehitleri Günü" olarak anılıyor. Bu vesileyle Bursa Ülkü Ocakları, 11 Eylül Parkı'ndaki Türkmen Şehitleri Anıtı'nı ziyaret ederek dua etti.

Bursa Ülkü Ocakları 16 Ocak Türkmen Şehitleri Anma Günü sebebiyle 11 Eylül Parkı'ndaki Türkmen Şehitleri Anıtı önünde Kuran-Kerim okuyarak şehitleri andı.

Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Nurtaç Usta "Türkmen milli davası bizim de milli davamızdır. Ülkü Ocakları olarak soydaşlarımıza son nefesimize kadar sahip çıkacağız" dedi - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
img

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
img

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
Bahçeli tarafından göreve getirilen Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa etti

Bahçeli göreve getirmişti! İstifasını sosyal medyadan duyurdu
Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.