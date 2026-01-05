Haberler

Motosikletin arkasında yatarak tehlikeli yolculuk

Motosikletin arkasında yatarak tehlikeli yolculuk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, motosikletin kasa kısmına yerleştirilen masa üzerinde yatarak yolculuk yapan bir adam, trafikteki dikkat çekici tavırlarıyla hem güldürdü hem düşündürdü. Bu tehlikeli hareket, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığı için eleştirildi.

Bursa trafiğinde motorun üzerinde yatarak ilerleyen şahıs trafikteki rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde 16 BMN plakalı kasalı motosikletin kasa kısmına yerleştirilen masanın üzerine uzanarak yolculuk yapan bir adam, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Yattığı yerden çevredeki araçlara el sallayan şahıs, görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Bir yandan da trafik güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli yolculuk, cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. O anlara tanık olan vatandaşlar, bu tür davranışların hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini tehlikeye attığını dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Arkasına baktı ama her şey için çok geçti
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti

Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Arkasına baktı ama her şey için çok geçti
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam