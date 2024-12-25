Bursa Ticaret Borsası 2024 yılı son meclis toplantısı gerçekleştirildi

Bursa Ticaret Borsası, Aralık ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılı bütçesi 75 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2024 yılını, Bursa Ticaret Borsası'nın 100. yılına yakışır şekilde tamamladıklarını belirterek, "Gelecek yıl bu kazanımları ileri taşıyacak yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. Özellikle tarım ve gıda sektöründe değer zincirini geliştirecek çalışmalara odaklanacağız" dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Aralık ayı olağan Meclis toplantısı Doğanbey'de bulunan hizmet binasında yapıldı. Meclis Başkanı Mehmet Aydın başkanlığında, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Meclis Üyelerinin yer aldığı yılın son meclis toplantısında, 2024 yılındaki proje ve faaliyetler ile yeni yılda hedeflenen çalışmalar değerlendirildi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2024 yılının Türkiye ve dünya genelinde devam eden ekonomik zorlukların ve değişimlerin yılı olduğunu ifade etti. Küresel ekonomideki dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve seçimlerin iş dünyasını etkileyen faktörlerin başında geldiğini söyleyen Başkan Matlı, "Enflasyon ve finansmana erişim gibi konular 2024 yılında ön planda yer aldı. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ve yüksek faiz oranları iş dünyasının yatırım kapasitesini zorladı. Ancak yılın ikinci yarısında enflasyondaki kısmi gerileme, gelecek adına umut verici bir sinyal oluşturdu" dedi.

"100. yılımızı yeni projeler ile taçlandırdık"

2024 yılını Bursa Ticaret Borsası'nın 100. yılına yakışır proje ve çalışmalarla tamamladıklarını belirten Başkan Matlı, şunları söyledi: "Zorlu bir yılın ardından Bursa Ticaret Borsası olarak şehrimizin ve bölgemizin ekonomisine değer katan projelerimizi sürdürdük. 2024 yılının ilk 11 ayında tescil işlem hacmimizi 40 milyar lira üzerine çıkardık. TÜRİB piyasasındaki başarımızı, ELÜS piyasasında yüzde 65'lik bir artışla 1,5 milyar lira seviyesine taşıyarak pekiştirdik. Lisanslı depoculuk sistemimizi genişleterek yetkili sınıflandırıcı ağımızı 9 şubeye çıkardık. Ayrıca Marmara ÜPAK Ürün Piyasası'nın kurucu ortakları arasında yer alarak, piyasada aracılı sistemin gelişimine destek veriyor ve gelecek nesiller için değerli bir miras oluşturmak için çalışıyoruz. Gelecek yıl bu kazanımları ileri taşıyacak yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. Özellikle tarım ve gıda sektöründe değer zincirini geliştirecek çalışmalara odaklanacağız."

"Bursa'nın tarım ve gıdada rekabet gücü yükseliyor"

Tarım ve gıda sektöründe uluslararası rekabet gücünü artırmak için yürütülen UR-GE projelerinin yeniden yapılandırıldığını belirten Başkan Matlı, proje kapsamında ikili iş görüşmelerine ağırlık verildiğini ve uluslararası gıda güvenliği standartlarına uyumlu sertifika programlarının devam ettiğini söyledi. Bursa Ticaret Borsası'nın proje okulu olan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen çalışmalara değinen Özer Matlı, "133 yıllık tarihiyle Bursa tarımının lokomotifi olan Hamidiye Tarım Lisesi'nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla öğrencilerimize daha donanımlı bir eğitim ortamı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Bursa'nın lezzet hikayeleri "Off The Record" ile yazılıyor

Küresel ticaretin hızla değiştiği bir dönemde, üyelere dijital platformlarla yeni ticaret fırsatları sunmayı, tarımda teknoloji odaklı projelerle sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Özer Matlı, "Yeni yüzyılda daha dijital, çevik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağız. Bugüne kadar 4 binden fazla kişinin katılımıyla girişimcilikten iş yönetim süreçlerine kadar birçok alanda eğitimler düzenledik. Ayrıca, gastronomi kültürümüzü tanıtmak amacıyla başlattığımız 'Off The Record' projesiyle Bursa'nın gastronomi mirasını öne çıkardık. Proje kapsamında bu yıl, Bursa'nın marka firmalarının başarı hikayelerine de yer vereceğiz. Böylece hem şehrimizin gastronomi mirasını hem de iş dünyamızdaki başarıları daha geniş kitlelere tanıtarak, Bursa'yı hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Gıda OSB ile Bursa, tarım ve gıda üssü olacak

Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Gıda OSB) projesine de değinen Başkan Özer Matlı, bu projenin Bursa'nın gıda sektöründeki rekabet gücünü artıracağını vurguladı. Projenin altyapı çalışmalarının hızlandırıldığını belirten Başkan Matlı, "Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tarımsal üretimin daha verimli hale gelmesine ve gıda sanayimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacak. Bu projeyi 2025 yılında daha ileri bir aşamaya taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"2025 yılında daha güçlü adımlar atacağız"

2025 yılına umutla baktıklarını belirten Başkan Özer Matlı, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele, üretim ve yatırım odaklı stratejilerinin ülkenin geleceğine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Matlı, "Yüksek faiz ve enflasyonun etkileri devam etse de faiz indirimleriyle yılın ikinci yarısından itibaren kısmi bir toparlanma öngörüyoruz. Avrupa Birliği'ndeki durağanlık, maliyet artışları ve kurların rekabetçi olmaması nedeniyle, ekonomi yönetiminden üreticiler için ilave destek paketleri bekliyoruz. Finansman desteklerinin güçlendirilmesi ve sektörel odaklı programların yatırımları canlandıracağına inanıyoruz. Bursa Ticaret Borsası olarak, üretkenlik ve yenilik anlayışımızla 2025 yılında daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Mehmet Aydın'dan yeni yıl mesajı

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın da yaptığı değerlendirmede, "2024 yılı boyunca 100. yılımızın anlam ve önemine yakışan birçok projeyi hayata geçirdik. Bu başarıların arkasındaki üyelerimize, yönetim kurulumuza, meclis üyelerimize ve ekibimize teşekkür ediyorum. 2025 yılında da Bursa Ticaret Borsası'nı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

2025 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi

Yılın son meclis toplantısında 2025 yılı bütçesi ve çalışma programı meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda 2025 yılı bütçesi 75 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Oylamanın ardından konuşan Başkan Özer Matlı, "Yıl boyunca özverili çalışmalarından dolayı üyelerimize, meclis ve yönetim kurulu üyelerimiz ile genel sekreterliğimiz nezdinde tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tüm üyelerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yıl diliyorum" dedi. - BURSA