Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve beraberindeki heyet, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti.

Rektör Naci Çağlar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyet dile getiren Rektörü Nedim Sözbir, konuk rektörle görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede eğitim-öğretim hizmetleri, akademik faaliyetler, bilimsel araştırmalar, bölgesel kalkınma ve iş birliği imkanları başta olmak üzere farklı konular üzerinde istişarelerde bulunuldu. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

Programa Düzce Üniversitesi'nden; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk ile Genel Sekreter Nihat Yıldız da eşlik etti. - DÜZCE