Bursa Osmangazi'de Su Kesintisi Duyurusu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 28 Ağustos 2025 tarihinde su kesintisi uygulanacak. Vatandaşlara tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi uygulanacak
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve civarında 28 Ağustos 2025 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel