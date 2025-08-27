Bursa Osmangazi'de Su Kesintisi Duyurusu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi uygulanacak

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve civarında 28 Ağustos 2025 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA