Bursa'nın yıldızı turizmde de parlayacak

Tarihi ve kültürel mirası, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin mutfağı ile turizmin her dalında önemli bir potansiyele sahip Bursa'nın yıldızı turizmde de parlıyor.

Tarihi ve kültürel mirası, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin mutfağı ile turizmin her dalında önemli bir potansiyele sahip Bursa'nın yıldızı turizmde de parlıyor. Bugüne kadar 20 ülkede 50'den fazla fuara katılarak, 15 ülkede 'ikili görüşmeler' yaptıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sadece fabrika bacalarının tüttüğü bir Bursa hayal etmiyorum. Turizm önemli değerlerimizden biri. Ancak turizmle alakalı kat etmemiz gereken ciddi mesafeler var" dedi.

Bursa'nın turizmden aldığı payın artırılması hedefiyle yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Vali Yakup Canbolat'ın başkanlığında yapılan 'Turizm İstişare Toplantısı'nda Bursa turizmi masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve turizm profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, turizme yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler ele alındı.

Cazibe merkezi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 8500 yıllık tarihi ile medeniyetlerin kesişme noktası ve kültürlerin kaynaşma diyarı olduğunu hatırlattı. Bursa'nın tarihi, kaplıcaları, denizi, sanayisi, tarımı, doğası ve turizmi ile öne çıkan bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Şüphesiz sağlık turizmi, inanç turizmi, spor turizmi konularında büyük bir potansiyel barındırıyoruz. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeyiz. İnşallah İznik ilçemiz de yakında UNESCO'ya akredite olacak. Çini ve ipeğimizle zanaat ve halk sanatları alanında Unesco'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olduk. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'mız, gelenekle geleceği aynı potada eriten, değişimini gelişerek sürdüren bir kenttir. Bunu bütün kalbimle söylüyorum ki Bursa'mız turizmin her alanı için cazibe merkezidir" dedi.

Uluslararası tanıtım

Turizm pastasından alınan payın artmasının ancak tanıtımla olabileceğini kaydeden Başkan Aktaş, "Hollanda, Suudi Arabistan, Almanya, Malezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Güney Kore, Katar, Bahreyn, Umman, Japonya, İngiltere, Yunanistan, Polonya gibi birçok ülkedeki büyük fuarlarda yer aldık. 20 ülkede 50'den fazla fuara katılarak, 15 ülkede 'ikili görüşmeler' gerçekleştirerek, 22 ülkeden Bursa'mıza davet ettiğimiz turizm profesyonellerine yönelik tanıtım gezileri düzenledik. Şehrimizi ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir şekilde tanıtmaktayız" diye konuştu.

Lezzet şöleni eylülde

Bursa'nın eşsiz mutfak lezzetlerini tanıtmak amacıyla geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen gastronomi festivali hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, "Gastronomi alanında da çok önemli değerlere sahibiz. Hatta tescilli ürünlerimizle bu konuda hayli iddialıyız. Geçen sene 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlediğimiz Bursa Gastronomi Festivali'ne hem Türkiye'den hem de yurt dışından gıda üzerine çalışan pek çok firma katıldı. Ayrıca 400 binin üzerinde vatandaşımız da festival boyunca düzenlediğimiz etkinliklere adeta akın etti. Aynı motivasyonla çalışmalarını sürdürdüğümüz 2. Bursa Gastronomi Festivali'mizi 15-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Geçen seneye nazaran daha da coşkulu geçeceğine yürekten inanıyorum. Bu organizasyon benim veya Büyükşehir Belediyesi'nin değil, Bursa'nın organizasyonu. Ne kadar çok sahip çıkarsak, ne kadar elimizi taşın altına koyarsak, şehir olarak ciddi kazanç sağlarız. Bursa'mız kadim bir tarih ve kültür şehri. Bu özelliklerimizi turizm çatısı altında tanıtmak her birimizin görevi. Ben sadece fabrika bacalarının tüttüğü bir Bursa hayal etmiyorum. Turizm öncelikli değerlerimizden biri. Ancak turizmle alakalı kat etmemiz gereken ciddi mesafeler var" dedi.

"Daha fazla pay almalıyız"

Bursa Milletvekili Refik Özen de özellikle pandemi koşullarında en fazla zorluk çeken sektörlerin başında turizmin geldiğini hatırlattı. Bu zor günlerin artık geride kaldığını belirten Özen, 2022 yılında turizm gelirlerinin yüzde 53.4 arttırılarak 46 milyar dolara ulaştığını ve yaklaşık 51 milyon turistin ağırlandığını söyledi. 2023'ün ilk 6 ayında ise turist sayısının yüzde 17.5 artışla 22 milyon 945 bine çıktığını, gelirlerin ise yüzde 27 artışla 21.7 milyar dolara ulaştığını belirten Özen, "Ülke olarak bu anlamda önemli kazanım yolundayız. Bursa olarak bu pazardan daha fazla pay almayı arzuluyoruz. Bu çerçevede toplantıyı önemsiyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Turizm sektöründe senelerdir istediğimiz seviyede olamadık. Siyasiler olarak her zaman sektörün yanındayız. Tüm katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Sanayinin gölgesinde kalmamalı

Bursa Valisi Yakup Canbolat da turizmin sanayinin gölgesinde kalmaması gerektiğini belirterek, 'sanayi varsa, turizm olmaz' algısına girilmemesini istedi. Sahip olduğu zenginliklere rağmen rakamlara bakıldığında Bursa'nın turizmde yeterli konumda olmadığını ifade eden Canbolat, "Kamu sektörünün ön açıcı faaliyetlerde ve yatırımlarda bulunması gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve merkezi hükümet çalışmalarına hız verdi. Bursa için turizm öncelikli hale geliyor. Yeni kurulan Uludağ Alan Başkanlığı'nın da bölgeye yeni motivasyon getireceğine inanıyorum. Özel sektör de artık turizmi öncelikli hale getirmeli. Bursa'nın gündemine turizmi yerleştirmeliyiz. Yol haritasını da istişare ederek ortaya koymalıyız. Bursa için turizm anlamında ortadaki rakamlar gülünç. Bu rakamların onlarca katını ağırlayabilecek zenginliklere sahibiz. Bu organizasyonu düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk de yaptığı sunumla, Büyükşehir Belediyesi'nin turizm alanında yaptığı çalışmalar ve planlanan organizasyonlar hakkında bilgi verdi. - BURSA