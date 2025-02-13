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Bursa'nın Yenişehir Tapu Müdürlüğü Hizmet Kalitesiyle Öne Çıkıyor

Bursa'nın Yenişehir Tapu Müdürlüğü Hizmet Kalitesiyle Öne Çıkıyor
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Yenişehir Tapu Müdürlüğü, insan odaklı çalışma sistemi ve güleryüzlü personeliyle vatandaşların takdirini kazanıyor. Çevre ilçelerden birçok kişi işlemlerini almak için Yenişehir'e geliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Tapu Müdürlüğü hizmet kalitesiyle ön plana çıkıyor. Bazı vatandaşlar işlemlerini yaptırmak için çevre ilçelerden Yenişehir'e geliyor.

Bursa ilçelerinin en yoğun olduğu tapu müdürlüklerinden birisi olan Yenişehir Tapu Müdürlüğü ekipleri verdiği hizmet ve insan odaklı çalışma sistemiyle ilçe sakinlerinin ve Bursa'nın tüm ilçelerinden gelen vatandaşların takdirini kazandı.

İşlem yaptıran vatandaşlar, "Tapu müdürü ve personeli teşekkürü hak ediyor. Personeller güleryüzlü. Herkese eşit olarak ilgilenmeleri bizleri mutlu ediyor. Bu şekilde olunca işler güzel bir şekilde ilerliyor. Çevre il ve ilçelerden gelen bir çok insan işlerini burada rahatlıkla yapabiliyor. Bu durum da ilçemiz adına bizleri mutlu ediyor" dediler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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