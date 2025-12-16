Yenişehir'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sisten dolayı görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.

Yenişehir'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Sisten dolayı sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken yetkililer vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı. Özellikle ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı Bursa İznik İnegöl ve Bilecik yolları yoğun sisten etkilenirken, vatandaşlar da uzun zamandır bu şekilde yoğun sis görmediklerini ifade etti. - BURSA