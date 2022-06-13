'Bursa'nın Ufak Tefek Taşları' kliple buluştu

Hayırsever iş adamı Sabahattin Gazioğlu tarafından yaptırılan ve kısa sürede bir çok alanda başarılara imza atan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, şimdi de Bursa'nın tanıtımına katkı amacıyla hazırlanan klip ile gündemde.

Bursa'nın tanıtımı amacıyla okulun müzik öğretmenlerinden Derya Büke tarafından hazırlanan "Bursa İçin Söyle" projesi kapsamında, okulun korosu tarafından Bursa'nın Ufak Tefek Taşları Türküsü seslendirildi. Türkünün müziği Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından icra edilirken, klibi de CHT Medya tarafından hazırlandı.

Bursa'nın tanıtımı için bu sosyal sorumluluk projesine imza atan paydaşlar sayesinde ortaya güzel bir eser konuldu. Türkünün klip çekimleri; tarihi surlar, Hacivat - Karagöz Anıtı, Irgandı Köprüsü, Tophane, Gökdere ve okulun bazı bölümlerinde yapıldı. Klipte, Hüdavendigar Parkı, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Gölyazı, Keles, Gököz Göleti, Uludağ, Timsah Arena, Ulucami, Emirsultan Cami, Eşkel, İznik Gölü, Teleferik ve kaplıca görüntülerine de yer verildi.

Güzel bir proje oldu

"Bursa İçin Söyle" projesini yapmayı planladıklarında, 'herhangi bir maddi kaynak olmadan yapabilir miyiz?' Diye düşündüklerini belirten proje sorumlusu ve müzik öğretmeni Derya Büke, "Müdürümüz Ramazan Yürük, bu konuda bizi çok destekledi. Yine müzik öğretmeni olan Eşim Burhan Büke ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğretmen arkadaşlarımız bu proje büyük emek verdiler. Çekimler konusunda da CHT Medya çok güzel destek sağladı. Ortaya çok güzel bir proje çıktı, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu olarak hep başarılı işlerle anılmak için çalıştıklarını belirten okul müdürü Ramazan Yürük, "Bu projede yer alan öğrencilerimiz ile öğretmenlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Okul olarak, bu çalışmayla yine özel bir çalışmaya imza attık" diye konuştu.

CHT Medya adına klibin yönetmenliğini üstlenen Cihat Özkan ise "Bursa'nın doğal ve tarihi güzelliklerini, kültürel mirasını daha iyi tanıtmak ve gelecek nesilllere aktarabilmek için kentimizde çok daha fazla proje gerçekleştirilmesine ihtiyaç var. O yüzden bu talep geldiğinde hemen kabul ettik. Bu güzel şehrin tanıtımı için hepimize görev düşüyor" şeklinde konuştu.

Bursa'nın Ufak Tefek Taşları Türküsü'nün klibi 13 Haziran Pazartesi günü CHT Medya'nın Youtube sayfasından yayınlandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel