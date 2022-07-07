Bursa'nın Sualtı Arkeologları, Mudanya'daki Eğitimlerini Tamamladı - Haberler

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Bursa'nın Sualtı Arkeologları, Mudanya'daki Eğitimlerini Tamamladı

ANKA - Yerel
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Bursa'nın Sualtı Arkeologları, Mudanya'daki Eğitimlerini Tamamladı

İznik Gölü Bazilikal Kilise sualtı kazılarına hazırlanan Bursa’nın sualtı arkeologları, Mudanya’da bir hafta süren eğitimlerini başarıyla tamamladı.

İznik Gölü Bazilikal Kilise sualtı kazılarına hazırlanan Bursa'nın sualtı arkeologları, Mudanya'da bir hafta süren eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Mudanya Belediyesi Sualtı Araştırmaları Merkezi, İznik Gölü Bazilikal Kilise'nin sualtı kazılarına hazırlanan 15 öğrenciye ev sahipliği yaptı.  Arkeoloji bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve İznik Sualtı Kazısı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin koordinatörlüğünde Mudanya Belediyesi Sualtı Araştırmaları Merkezi'nde İznik Gölü Bazilikal Kilise sualtı kazıları için aldıkları eğitimleri tamamladı.

Sualtı arkeolojisi öğrencileri uluslararası geçerlilikte sertifikalı Scuba eğitimini, Mudanya'da tamamlayarak bir yıldız dalış brövesi aldılar. Öğrencilerin teorik eğitimleri Taş Mektep Akademi'de, pratik eğitimleri ise Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu ve Arnavutköy limanında gerçekleştirdi.

Mudanya'yı bilim, kültür ve sanatla geleceğe taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Sualtı Araştırmaları Merkezi'nde ilk eğitimlerimiz tamamlandı. Bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği merkezimizi bireysel sporlarla da destekleyerek daha da geliştireceğiz" dedi.

ANKA / Yerel

İznik Gölü Mudanya İznik Bursa Yerel Haberler

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