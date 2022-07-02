Bursa'nın Sualtı Arkeologları İznik Gölü Kazılarına Mudanya'da Hazırlanıyor - Haberler

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Bursa'nın Sualtı Arkeologları İznik Gölü Kazılarına Mudanya'da Hazırlanıyor

ANKA - Yerel
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Bursa'nın Sualtı Arkeologları İznik Gölü Kazılarına Mudanya'da Hazırlanıyor

Bursa’nın sualtı arkeologları, Mudanya Belediyesi’nin 30 yıl sonra eğitim işlevini sürdürmesi adına hizmete açtığı Taş Mektep’te yetişecek. Mudanya Belediyesi Sualtı Araştırmaları Merkezi, İznik Gölü Bazilikal Kilise’nin sualtı kazılarına hazırlanan öğrencilere ev sahipliği yapacak.

Bursa'nın sualtı arkeologları, Mudanya Belediyesi'nin 30 yıl sonra eğitim işlevini sürdürmesi adına hizmete açtığı Taş Mektep'te yetişecek. Mudanya Belediyesi Sualtı Araştırmaları Merkezi, İznik Gölü Bazilikal Kilise'nin sualtı kazılarına hazırlanan öğrencilere ev sahipliği yapacak.

Mudanya Belediyesi, Taş Mektep Akademi'de ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla çocuklara beceri ve yeteneklerini keşfetme imkanı sağlarken, bu kez de Sualtı Araştırmaları Merkezi açıyor.

Arkeoloji bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve İznik Sualtı Kazısı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin koordinatörlüğünde Mudanya Belediyesi Marmara Sualtı Araştırmaları Merkezi'nde İznik Gölü Bazilikal Kilise sualtı kazılarına hazırlanacak. Sualtı arkeolojisi öğrencileri, uluslararası geçerliliğe sahip Scuba eğitimini Mudanya'da alacak. Öğrencilerin teorik eğitimleri, 3 Temmuz'da Taş Mektep'te, pratik eğitimleri ise Mudanya Belediyesi'nin Yüzme Havuzu'nun ardından 4 Temmuz'da Arnavütköy limanda gerçekleştirilecek.

ANKA / Yerel

İznik Gölü Mudanya Bursa İznik Yerel Haberler

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