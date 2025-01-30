ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

Çalışanları Halit Ergül'ü yalanladı: Bu zamana kadar hiç görmedik
Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Bursa'nın Kestane Şekeri Üreticisi İlka Şekerleme, Öğrencilere Üretim Sürecini Tanıtıyor

Bursa'nın Kestane Şekeri Üreticisi İlka Şekerleme, Öğrencilere Üretim Sürecini Tanıtıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlka Şekerleme, 18 yıldır süregelen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa'daki okullardan öğrencileri tesislerinde ağırlayarak kestane şekerinin üretim sürecini tanıtıyor. Proje ile hem kültürel değerlerin aktarılmasına hem de bilinçli tüketici yetiştirilmesine katkı sağlanıyor.

Kardelen Kestane Şekeri'nin üreticisi İlka Şekerleme, Bursa'ya özgü kestane şekerini tanıtmak ve okul dışı eğitime katkı sağlamak amacıyla 18 yıldır devam eden sosyal sorumluluk projesiyle öğrencileri tesislerinde ağırlamayı sürdürüyor.

Bursa'da yurt içine Kardelen ve Yaylacık yurt dışına da Cardelion markalarıyla kestane şekeri üreten İlka Şekerleme, Milli Eğitim Bakanlığı ile Okul Dışı Eğitim Protokolü çerçevesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi ile Ovaakça Anaokulu, Celal Bayar İlkokulu ve Karacabey Meslek Lisesi öğrencilerini modern tesislerinde ağırladı. 18 yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden proje çerçevesinde gerçekleşen ziyaretlerde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine animasyon filmi ile kestanenin şekere dönüşüm öyküsü anlatılırken, meslek lisesi öğrencileri ise belgesel film ile üretim süreci hakkında bilgi edindi. İlka Şekerleme'nin hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun tesislerini inceleyen anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ziyaret sonunda boyama kalemi ve Kirpiş Ailesi boyama kitabı hediye edilirken, ayrıca tüm öğrencilere kestane şekeri ikramı yapıldı.

Firmanın Ar-Ge Müdürü Ebru Aygün, hammadde kabulünden ambalajlamaya kadar tüm üretim aşamaları hakkında detaylı bilgiler sunarken, projelerinin amacının Bursa'nın kültürel değeri olan kestane şekerini yeni nesillere tanıtmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Ebru Aygün, İlka Şekerleme'nin sektörde öncü bir firma olarak 1991 yılında Bursa'da kurulduğunu ve 2007 yılında 6 bin metrekare açık, 4 bin metrekare kapalı alana sahip tesisine taşındığını ifade etti. Aygün, 2007 yılında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni, 2019 yılında uluslararası nitelikteki FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi aldıklarını, son olarak geçen yıl Kasım ayında ise bu sistemin güncellenmiş hali olan FSSC 22000 versiyon 6'ya yükselttiklerini belirterek, "Bu sertifikalar, hijyen ve gıda güvenliği standartlarımızın uluslararası düzeyde kabul gördüğünü göstermektedir" dedi.

Uluslararası arenada başarı

Ar-Ge Müdürü Ebru Aygün, 2 yılda bir Paris'te düzenlenen SIAL fuarı başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki sektör fuarlarına düzenli olarak katılarak Bursa ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini söyledi. Aygün, İlka Şekerleme'nin geniş ürün yelpazesinde; 55 farklı ambalajda 24 şubelerinin yanı sıra yurt içi ve dışındaki yüzlerce noktada bayileri aracılığı ile satışa sunduklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Oğuzhan'dan olay yaratacak Talisca sözleri!
img

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
img

Orkun maça damga vurdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.