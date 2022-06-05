Bursa'nın eşsiz lezzetler görücüye çıktı - Haberler

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Bursa'nın eşsiz lezzetler görücüye çıktı

İhlas Haber Ajansı - Süleyman Aydın - Yerel
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- Bursa'nın eşsiz lezzetler görücüye çıktı Bursa'da gerçekleştirilen GastroFes'te Türkiye'nin dört bir yanından gelen gurmeler, yeme-içme tutkunlarını bir araya geldi.

- Bursa'nın eşsiz lezzetler görücüye çıktı

BURSA - Bursa'da gerçekleştirilen GastroFes'te Türkiye'nin dört bir yanından gelen gurmeler, yeme-içme tutkunlarını bir araya geldi.

Tüm gün sürecek festivalde ünlü şefler, yemek yazarları, akademisyenler, kanaat önderleri, Türkiye'nin önde gelen restoranları ve şefleri tarafından hazırlanan tadımlıklar katılımcılar ve gurmelere sunuldu. Botanik Park'ta gerçekleştirilecek festivalde, tatlısından dönerine, içeceğinden pidesine kadar bir çok yiyecek ve içecek yer aldı. Hastavuk standına gelenler ise, göğüs etinden yapılmış olan tavuk dönerden tatma fırsatı buldu. Küçük tadımlıklarla misafirlere sos, salata ve lavaşla sunulan tavuk döner lezzetiyle ilgili bilgi veren Kurumsal İletişim ve Halkla ilişkiler Uzmanı Didem Arsever, "Gün boyu sürecek etkinliğe, bin kişinin üzerinde katılım bekleniyor. Şu ana kadar güzel bir kalabalık var. Bizde yüzde 100 göğüs etinden yapmış olduğumuz tavuk dönerimizin lezzetini göstermek istedik. Spor yapan ve fit kalmak isteyen kişilerin tercihi tavuk eti oluyor. Biz Türkiye'ye getirdiğimiz teknolojiyle tavuk kesimimizde su kullanmıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Yerel

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