Bursa itfaiyesi gece gündüz iş başında

Hatay'da dün akşam saatlerinde sebze meyve ihracatı yapan bir firmaya ait depoda çıkan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay'da dün akşam saatlerinde sebze meyve ihracatı yapan bir firmaya ait depoda çıkan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Türkiye'yi yasa boğan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin yaralarını sarma çalışmaları devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de gece gündüz demeden vatandaşların yardımına koşuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde yangın ve acil müdahale nöbetini sürdürüyor. 5 araç ve 15 personelle göreve hazır bir şekilde bekleyen Bursa itfaiyesi, Hatay Ayakkabıcılar Sitesi ve Narlıca TÜVTÜRK binasında muhtemel olaylara daha hızlı müdahale edebilmek adına geçici istasyon oluşturdu.

Dün akşam saatlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki sebze meyve ihracatı yapan bir firmaya ait depoda yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de 4 itfaiye aracı ve 15 personel, Tarım Peyzaj AŞ'ye ait 4 tanker ve 8 personelle olay yerine anında hareket etti. Bursa itfaiyesi ve diğer itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. - BURSA